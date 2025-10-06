Teddy Long sobre Roman Reigns: «WWE ha cambiado»

El icónico ex-Gerente General de SmackDown Teddy Long analiza la actualidad de Roman Reigns en WWE, aplaudiendo y criticando las decisiones con el «OTC».

► Teddy Long sobre Roman Reigns

“Bueno, pienso que es un buen movimiento para Roman. Tuve la oportunidad de ver gran parte de Raw, lo he estado mirando, y creo que realmente lo necesitan allí. De verdad necesitan ese poder estelar. Y para Roman, los fans lo adoran, así que cada vez que lo traes de vuelta, claro, la reacción de la multitud va a ser ensordecedora. Y así fue cuando regresó, lo es cada vez que regresa.” “Estoy de acuerdo con que le den un descanso, porque lo que digo es esto: dales un tiempo libre. Déjalos desaparecer un rato. Entonces, cuando vuelvan, se llama repackage (reempacar, relanzar). Simplemente así de sencillo. Los dejas ir por un tiempo, los traes de vuelta y, a veces, cuando los luchadores regresan, están más calientes que cuando se fueron.”

“Pero por el otro lado, también hay ciertos fans que dicen: ‘Yo solo lo veo porque Roman Reigns está en el show’, o ‘Lo veo porque Cody está en el show’. Y cuando ellos faltan, el fan no encuentra a otro personaje o alguien que realmente lo intrigue como ese luchador que quería ver todo el tiempo. Así que realmente hay dos lados en esto. Pues sí, básicamente estoy de acuerdo. No veo otra manera de hacerlo. Como decía Bill, tiene que haber alguien que reemplace a la estrella que se va. Tiene que haber alguien que ocupe ese lugar. La gente va a extrañar al que se fue, claro, pero no lo extrañarán tanto si hay alguien más que capte su atención.”

“Y no solo eso, tienes a gente que ni siquiera iba a sintonizar el show, pero reciben la llamada de un amigo que les dice: ‘Oye, pon Raw, que Roman vuelve esta noche’. Tienes que generar ese suspenso. Vince siempre lo hacía, siempre lo insinuaba. A veces mostraban una limusina llegando y nadie se bajaba, pero dejaban la duda: ¿será Roman? Ese tipo de cosas mantenían a la gente enganchada. Ahora ya no hacen eso, y hay cosas que simplemente no entiendo.” “Por eso siempre les digo: las cosas han cambiado. Ya no es lo que solía ser. No hay ratings, al menos no como antes. Lo único que realmente cuenta ahora son los números en USA, en Netflix. No puedes medir igual en ESPN o en la app. Y mucha gente me dice que ya no verá los PLEs (Premium Live Events) porque la suscripción de $31 al mes los está matando. No todo el mundo puede pagar eso. Y te digo algo: a TKO no le importa. Solo se trata del dinero, de los billetes. Eso es lo único que les importa, no el verdadero fanático. Y eso, al final, va a morderlos en el trasero. Es solo mi opinión.”