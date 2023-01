Teddy Long recuerda cómo nació su curioso baile

Elr econocido ex Gerente General de SmackDown, Teddy Long, apareció recientemente en el podcast Monday Mailbag del ex réferi de WWE, Mike Chioda, en Ad Free Shows. Allí, Long contó cómo fue que nació sus famosas frases de “Holla, holla” y de “Player”, así como también el inisual y curioso baile que su personaje solía hacer en WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Tomé ese pequeño baile de mi nieto. Le compramos un andador cuando tenía unos tres o cuatro años, bueno, lo que sea… estaba tratando de aprender a caminar. Así que lo pusimos allí, y cada vez que tomaba el andador, todo lo que empezaba a hacer era a subir y a bajar así.

► Teddy Long da más detalles de su exitoso personaje

“Entonces, comencé a hacer ese mismo bailecito en la televisión. Regresaba a casa y le decía: ‘¡Mira, mira! ¡Estoy haciendo tu baile!” Así que, una noche, Vince McMahon se puso en pie y me gritó: ‘¡Oye, haz ese baile! ¡Haz ese baile!’ Y lo he estado haciendo desde entonces”.

► Acerca de cómo nació su frase de “Holla, holla”

“Tuve un gran perro de laboratorio, un gran labrador cuyo nombre era Boss. Cada vez que se interponía en mi camino, o algo así, yo le decìa: ‘¡Vamos, player! ¡Muévete fuera del camino!’ Y la otra frase… Una noche, estaba mirando a Dave Chappelle y había un tipo allí que se estaba volviendo loco diciendo ‘Holla, holla, holla, holla’… Y, simplemente, era tan divertido. Así que yo simplemente comencé a decirlo y pegó entre los fans”.

► Acerca de ser Miembro del Salón de la Fama WWE

“Bueno, la forma en la que yo me enteré fue porque me llamaron al respecto para decírmelo y eso fue realmente una sorpresa para mí, porque nunca lo pensé posible. Pensé que los Miembros del Salón de la Fama deberían ser solamente los luchadores, ya sabes…

“Son los tipos que reciben todos estos golpes y arriesgan sus vidas y cuerpos. Sentía que solamente ellos se lo merecían porque trabajaron mucho y lastimaron sus cuerpos todas y cada una de las noches. Así que, para yo poder conseguir esto, fue simplemente una sorpresa para mí, hombre.

“Lo primero que pensé fue en Vince porque siempre traté de hacer mi trabajo. Cualquier cosa que él me pedía que hiciera, yo la hacía. Nunca me negué a nada, porque sabía que si Vince me pedía hacer algo, era porque estaba seguro de que él mismo lo haría, entonces, ¿cómo vas a decirle que todo?

“De todos modos, el solo hecho de que me concedieran ser Miembro del Salón de la Fama WWE, fue realmente uno de los momentos más felices de mi vida y lo atesoro a partir de ese día.

“Agradezco al Universo WWE, Doy gracias a Dios, y básicamente le agradezco a Vince McMahon por darme esa oportunidad porque en este momento, ya sabes, todavía estoy ocupado y activo.Sigo activo y todo esto no sería posible si no hubiera sido por Vince. Así que gracias, señor, donde quiera que esté. De todos modos, hombre, estar en el Salón de la Fama fue lo más destacado de mi vida”.