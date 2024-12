Teddy Long nombra a su Monte Rushmore

La trillada pregunta del «Monte Rushmore» es algo habitual dentro de las conversaciones de la lucha libre profesional, y las estrellas actuales y del pasado se ven obligados a menudo a nombrar a sus cuatro luchadores favoritos de la industria, y nombres como Hulk Hogan, The Undertaker, The Rock, «Stone Cold» Steve Austin, Ric Flair y John Cena, siempre salen a la palestra.

► Teddy Long sorprendió con dos nombres en su Monte Rushmore

Teddy Long fue el último en dar su Monte Rushomre, hablando sobre ello en la reciente edición del podcast Six Feet Under with Mark Calaway, y se centró específicamente en las estrellas de la Attitude Era, aunque el miembro del Salón de la Fama WWE Teddy Long sorprendió con dos de los nombres, JBL y Ron Simmons, razonando su decisión.

“Undertaker, diría Stone Cold, JBL, Ron Simmons. Eran los mejores y todavía… bueno, ya no luchan, así que no diré que todavía lo hagan, pero eran los mejores. Eran un gran equipo, la APA, nadie podía tocarlos.»

Long también reveló el hecho poco conocido de que JBL y Simmons eran los «matones» de Vince McMahon, pero bromeó diciendo que eso era todo lo que iba a decir al respecto. El dúo encontró un gran éxito cuando formaron APA, durante la Attitude Era, y se convirtió en uno de los equipos más temidos en la WWE durante ese tiempo (aunque eventualmente JBL conseguiría también el éxito a nivel individual). Luego, el ex gerente general de «WWE SmackDown» luego contó una vieja anécdota de ellos sobre conducir accidentalmente sin Simmons después de una parada para ir al baño cuando conducían hacia la siguiente ciudad y recordó la reacción de Simmons, quien dijo su típico: «Maldición».