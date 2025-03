Aunque todo el mundo está enojado con Travis Scott por el fuerte golpe que le dio en la cara a Cody Rhodes en el evento premium Elimination Chamber 2025, que le dejó un tímpano de la oreja roto, un ojo morado y unos rasguños en la cara, y hay gente como Bully Ray que hasta lo amenazó con golpearlo si Cody Rhodes no le devolvía el golpe real, hay más.

Hay otros puntos de vista. Como es el caso del recordado Miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, quien en la más reciente edición del video podcast The Wrestling Time Machine de Sports Keeda Wrestling, declaró que toda la culpa del golpe es de Cody Rhodes, por no haberle enseñado al famoso rapero cómo darle un buen golpe, que luciera bien en cámara, pero que lo cuidara. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Teddy Long hace de «abogado del diablo» con Travis Scott y su polémica

«Bueno, lo que me pregunto es esto. ¿Improvisaron esto en el momento? ¿Simplemente pasó en el ring? ¿O lo hablaron antes de salir?»

«Realmente espero que Cody no haya sufrido una lesión, pero cuando algo así ocurre, y sabes que va a ocurrir, entonces Cody… No puedo decir que no lo hizo. Estoy seguro de que sí, él sabe, es de la vieja escuela. Debió hablar con Travis Scott y mostrarle cómo dar esa bofetada.

«Sabes que tienes a alguien que no sabe cómo lanzar un golpe de lucha libre, que no sabe chambear en absoluto. Si alguien va a golpearme la cara tan fuerte, me aseguraré de hablar con él y explicarle cómo se hace. Así es como funciona».