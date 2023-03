Teddy Long: “Bray Wyatt nunca será The Undertaker”

En WrestleMania 31 debió haberse dado ese pase de antorcha, pero The Undertaker derrotó a Bray Wyatt como resarcimiento del final de su “Streak” un año antes. Así que hasta el pasado 23 de enero, durante el 30 aniversario de Raw, no tuvimos tan simbólico y demandado momento, cuando tras ayudarlo a deshacerse de LA Knight, Taker se detuvo ante Wyatt y le susurró algo al oído.

Preguntado por el contenido de aquel breve intercambio, “The Phenom” quiso pedir que cesaran los paralelismos entre su carrera y la de Wyatt.

«Obviamente, hay una gran cantidad de comparaciones entre su personaje y el mío. Él es su propio tipo. Es su propio personaje. No creo que sea justo para él comparar lo que hace con lo que hice yo. En el esquema general de las cosas, está en el mismo género sobrenatural, pero es haciendo lo suyo, pero puedo apreciar, puedo ver lo que está tratando de hacer».

Con todo, la “bendición” de The Undertaker no evita que por ahora, la nueva etapa de Wyatt en WWE luzca decepcionante, acusando los mismos defectos que siempre han minado su percepción de luchador. Porque al fin y al cabo, WWE es una compañía luchística, no cinematográfica.

El próximo 1/2 de abril, Wyatt tendrá presumiblemente combate en WrestleMania 39 contra Bobby Lashley. Pero la aleatoria manera de concretarse ha entusiasmado poco a los seguidores, temerosos por extensión de que el duelo guarde escasa calidad.

► Un rival adecuado, la clave según Teddy Long

Durante los últimos meses, Bray Wyatt ha sido objeto de debate entre la comunidad luchística, y ahora incluimos aquí a Teddy Long. Porque el otrora Gerente General de SmackDown que varias veces tuvo que padecer la ira de The Undertaker, comenta así los innecesarios símiles que muchos se empeñan en seguir haciendo entre el “Deadman” y Wyatt, ante los micrófonos del podcast The Wrestling Time Machine.