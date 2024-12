El reconocido Miembro del Salón de la Fama de WWE, Teddy Long, le ha enviado un duro mensaje a Ricky Starks, luchador con gran potencial, pero a quien Tony Khan tiene en la banca desde hace meses, porque Starks no se siente a gusto con las ideas creativas de AEW que hay para él.

Starks no solo quiere más protagonismo en AEW, sino que ha dicho ya públicamente que no tiene amigos tras bambalinas en AEW, y que su deseo es firmar contrato con WWE, en donde están sus mejores amigos: Jade Cargill y Cody Rhodes.

► Teddy Long le da un consejo a Ricky Starks

En una reciente aparición en Wrestle Binge de Sports Keeda Wrestling, Long le dijo a Starks que le daba su mejor consejo: cumplir con su contrato con AEW y hacer lo que ellos le pidieran. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Esto es lo que Ricky Starks necesita entender: está bajo contrato. Te están pagando, así que solo espera hasta que estén listos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Mientras tanto, ve al gimnasio, mantente en forma, ¿me entiendes? Mantente preparado para que, cuando recibas esa llamada, estés listo para actuar”.

Sin embargo, hay que resaltar que tal vez Starks no solo no aparece en AEW porque él no quiera, sino porque Tony Khan ha tomado la decisión de meter en la nevera a los luchadores que están descontentos con sus roles en AEW, a diferencia de WWE, en donde los luchadores serían obligados contractualmente a luchar y ser humillados en todos sus combates.