El reputado entrenador y analista de boxeo Teddy Atlas ha sugerido que la controvertida victoria por decisión de Paddy Pimblett, del peso ligero de la UFC, el pasado fin de semana fue totalmente justificable.

Durante un reciente episodio de THE FIGHT with Teddy Atlas, el comentarista de boxeo de 66 años dio su opinión sobre la indignación posterior a la pelea, en la que incluso el periodista Ariel Helwani calificó el resultado como «una de las peores decisiones» de todos los tiempos.

Para Atlas, esa opinión no podría estar más equivocada. Según el neoyorquino, no sólo ha habido cientos de decisiones peores, sino que incluso hubo dos tanto en las MMA como en el boxeo la misma noche del triunfo de Pimblett en Las Vegas.

«En primer lugar, tuvimos dos decisiones mucho peores esa noche: la siguiente, la de (Jan) Błachowicz, y la potencialmente en el boxeo con (Teófimo) López y (Sandor) Martin. Fueron mucho más polémicas», dijo Atlas. «He visto cientos de horrendas malas decisiones… esto no se acerca… Ustedes están haciendo mucho por algo que no es tan controvertido, ni tan descarado, ni tan erróneo, ni tan malo, ni toca de ninguna manera lo que están sugiriendo con la corrupción… ¿están bromeando?».

«He visto demasiadas que realmente son eso. Llamar a esto la peor decisión que has visto – muchos de ustedes cerebros de pájaro por ahí llamaron a esto la peor decisión que has visto … ¿Estás un poco influenciado por algo que ha existido tanto tiempo como los dinosaurios … el odio?» Atlas añadió. «Hay demasiado odio ahí fuera. Algunos os dejáis llevar… sois mejores que esto».