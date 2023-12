Ted Dibiase Sr. alaba a CM Punk: «Deben ser como él»

«Hoy en día, el producto ha perdido gran parte de su esencia orgánica y carece de la espontaneidad que hizo que la lucha libre en las décadas de los 80 y 90 fuera tan grandiosa. Ahora hacen estas entrevistas y promos guionizadas que simplemente, ¡no puedo soportar! (…)». A Ted DiBiase Sr. no le convencen las promos guionizadas de WWE.

Y tampoco que las historias no sean duraderas: «Hoy en día me entristece que estábamos teniendo esas historias, y no eran de solo 1 o 2 semanas, y luego terminaban… Eran historias de dos, tres o cuatro meses en los que tú y el otro tipo, o quienesquiera que fueran, estaban batallando entre sí».

► Ted Dibiase Sr. alaba a CM Punk

Pero esas no son sus únicas quejas con respecto a la lucha libre profesional actual. Más recientemente, en su podcast, Everybody’s Got A Pod, The Million Dollar Man critica también el estilo aéreo y la resistencia frente a los moviminetos, lo cual en realidad es algo bastante habitual, en especial en exluchadores y fanáticos de la llamada vieja escuela:

«Se ha convertido en toda esta basura de acrobacias aéreas. He visto a estos tipos recibir caídas impresionantes [y levantarse de inmediato].»

Por otro lado, DiBiase Jr. añade que CM Punk representa a lo que los luchadores deberían aspirar a ser, afirmando que él «morirá en esa colina».

«Lucha de una manera más tradicional, es de los míos«.

Algo similar comentaba Kurt Angle sobre la llegada de Will Ospreay a AEW:

«Will, es un luchador europeo, y es un gran técnico. Me encanta su trabajo. Creo que será una gran adición a la empresa. AEW es como el ‘Salvaje Oeste’. Están haciendo algunas luchas locas, pero este tipo las mantendrá bajo control. Mantendrá la lucha centrada en la técnica de la vieja escuela, que es lo que me gusta, y creo que Will Ospreay es uno de los mejores para hacerlo«.