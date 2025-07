Ted DiBiase, WWE y una decisión de hace 38 años

Ted DiBiase es «El Hombre del Millón de Dólares». Un icono de la lucha libre miembro del Salón de la Fama de WWE.

► La decisión de Ted DiBiase

Pero esto podría no haber sido así de haber aceptado una oferta millonaria en Japón. Así lo recuerda en Everybody’s Got A Pod:

Jim Crockett Promotions: “No creo que una oferta garantizada me hubiera hecho cambiar de opinión, simplemente porque todos veían lo que Vince estaba haciendo. Todos… es decir, pudo haber sido tentador, pero estamos hablando de que los Crockett compraron Mid-South. Y luego tenían Charlotte, que eran dos de los territorios más grandes del país, pero eso era todo lo que tenían. No eran la máquina que era Vince. No creo que tuvieran el capital necesario para competir con él. Ese era el asunto. Era como, ‘Aquí está este tipo que está a punto de conquistar el mundo’.”

Dejar All Japan Pro Wrestling: “Stan Hansen (su compañero de equipo) se quedó con Japón, y eso fue lo que hizo. Stan Hansen no terminó siendo muy conocido en Estados Unidos. Pero… te lo pongo así: si yo ganaba mil dólares al día, él ganaba más. Él era el tipo… Incluso cuando fui con Giant Baba y le dije: ‘Mire, esta es una oportunidad que no puedo dejar pasar. Espero que lo entienda. Y gracias’. Le dije: ‘Voy a cumplir todas mis fechas’. Y Baba fue genial. Me dijo: ‘Muchas gracias, y la puerta está abierta’. En otras palabras: ‘Cuando quieras volver, solo llámanos’.”

Una decisión todavía considerada: “A veces todavía, incluso ahora, después de todos estos años, todavía me lo pregunto. Empiezo a pensar en que podría haber estado haciendo muchas otras cosas cuando estaba en casa. Lo único de trabajar para Vince era que ahora estaba viajando por todo el país. Y era, cuando empecé, era una gira de tres semanas, 21 días seguidos, y luego una semana libre. Veintiún días seguidos, 21 ciudades, y eso cuando estaban en plena expansión. Y luego, madre mía, fue increíble… Y cuando pienso en el hecho de que podría haber estado yendo a Japón, sin pagar nada más que mi comida, llevándome todo el dinero a casa… ¿Y estaba ganando mil dólares al día en Estados Unidos? No. Fue una decisión difícil. Y simplemente no quería… quería seguir siendo relevante. Quería seguir siendo relevante en Estados Unidos. ¿Y a quién le importa? Al final del día, mientras estoy aquí hablando contigo, tengo 71 años. Sí, tengo figuras de acción y todo eso, y salgo en muchos videojuegos, y todos saben quién es el ‘Million Dollar Man’. Y eso no sería cierto si me hubiera quedado trabajando para Giant Baba y All Japan Pro Wrestling. Pero quizá habría tenido más dinero. Quizá habría ahorrado más. No lo sé.”