Podría ser interesante que Ted DiBiase tuviera un rol en WWE como podría ser el de comentarista, el de analista en los PPV o en WWE Backstage, o incluso el de mánager de una Superestrella. Pero prefiere mantenerse en un segundo plano, disfrutar del Imperio McMahon desde fuera y volver a relacionarse con él cuando surje la oportunidad cada cierto tiempo. Esto mismo hizo no hace mucho cuando quiso dar su opinión sobre The Fiend, un luchador del que disfruta mucho, lo cual no es poco viniendo de una leyenda como el «Million Dollar Man».

Entonces hablamos de rudo a rudo, lo cual ahora no podemos hacer, pues Becky Lynch es en toda regla una luchadora técnica. Aún así, DiBiase tiene algo que decir sobre ella después de ambos pasaran un rato juntos recientemente.

Believe in yourself and surround yourself with people who believe in you. The hard work will pay off. Define who you are and reach new heights with strength, courage, and fearlessness. That’s what @WWE Superstar @BeckyLynchWWE did. It was very nice to quickly visit with her. pic.twitter.com/nmcZ6m45KF

— Ted DiBiase (@MDMTedDiBiase) January 28, 2020