Ted DiBiase rememora el drama de WCW Slamboree 1997

WCW Slamboree 1997 tuvo lugar el 18 de mayo en la Independence Arena en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. Ocurrió después de Spring Stampede y antes de The Great American Bash. Los interesados pueden verlo en la plataforma WWE Network. Lo que no podrán ver es todo el drama sucedido detrás de escena y del que Ted DiBiase comparte detalles en Everybody’s Got A Pod.

Sobre cómo surgió el incidente: «Sean [Waltman] es un buen amigo mío. Pero en ese momento, ya sabes, no era un nombre grande para ninguna organización. Así que es como, si quieres hacerlo un nombre grande, pues entonces lo haces un nombre grande. Y la única manera de hacerlo un nombre grande es dejándolo tener una lucha donde se destaque y gane, y gane, y gane, y sea elevado a esa posición. Y no recuerdo mucho al respecto. Pero quiero decir, mirándolo desde donde estoy ahora, habría dicho, ‘Sí, es como que puedo ver dónde esos chicos habrían tenido un argumento’… y de nuevo, Kevin Nash y Scott Hall, ellos mismos eran relativamente nuevos. ¿Sabes a lo que me refiero?».

Sobre Ric Flair y Roddy Piper luchando en edad avanzada: «La lucha libre siendo lo que es, es como, si aún lo tienes y puedes hacerlo, adelante. Está la batalla que ves en el ring, y luego está la batalla que no ves detrás del escenario. Eso fue solo… quiero decir, pensé en eso después. Pensé, ‘Hombre, me pregunto si podría.’ Probablemente podría haber seguido un par de años más. Estaba en tan buena forma como cualquiera de esos chicos. Pero de nuevo, fue solo una cuestión personal. Y para ser honesto, hoy estoy muy feliz de haberlo hecho. Quiero decir, porque veo a tipos que siguieron, tal vez incluso hasta los 45. Pero sabes, vuelves a, ¿chicos de 50, 53, 54, 55 años todavía subiendo al ring y luchando? Ahora, quiero decir, me han reemplazado ambas rodillas. Pero aparte de eso, quiero decir, acabo de tener un chequeo con mi cardiólogo. Él dijo, ‘Ted, dudo que alguna vez mueras de un ataque al corazón.’ Le dije, ‘¿Por qué?’ Él dijo, ‘Tienes las arterias de un hombre mucho más joven'».

Sobre no molestarle que los veteranos mayores ocupen tiempo en televisión: «Bueno, para mí, crecí en el negocio. Hay un par de chicos que me han contado historias sobre haber tenido la oportunidad de luchar contra mi padre, obviamente antes de que se fuera. Pero que les había ayudado considerablemente. En otras palabras, ¿dónde aprendí a luchar? No lo aprendí en el gimnasio; lo aprendí en el ring frente a una multitud en vivo. Esa es la vieja escuela. Así que cualquier tipo que venga que tenga esa perspicacia, que lo entienda, ¿sabes? Yo diría ‘Oye, ven, puedo aprender de ti'».