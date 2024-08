El miembro del Salón de la Fama «The Million Dollar Man» Ted DiBiase es preguntado si alguna vez imaginó ver una WWE sin Vince McMahon. Antes de pasar a sus declaraciones, es interesante recordar lo que el veterano comentaba en abril sobre el ex mandamás: «Siempre estaré agradecido con Vince. Fue el gran impulso en mi carrera. Pero, he estado leyendo algunas de las cosas que están pasando ahora. Y básicamente… duele. Es como, nunca vi a Vince como un héroe, pero siempre estuve agradecido. Y nunca dejaré de estar agradecido, pero si muchas de estas cosas que estoy leyendo son ciertas, entonces simplemente me enferma. Cosas terribles, realmente terribles«.

► Ted DiBiase de Vince McMahon

«No. Incluso hoy, me resulta muy difícil entender que ya no esté asociado con la organización que él mismo construyó. Digan lo que quieran, cosas buenas o malas, todos tenemos nuestros problemas, pero lo que Vince hizo fue cambiar la industria de la lucha libre para siempre y llevarla al público general. Antes, la lucha libre profesional era básicamente una forma de entretenimiento para la clase trabajadora. Recuerdo que estaba en Japón en una gira, tomé el periódico y vi que WrestleMania 3 había establecido el récord mundial de asistencia en un recinto cerrado, 93,000 personas en el Pontiac Silverdome. Pensé, bueno, lo que sé es que, si quiero seguir siendo relevante en Estados Unidos, tendré que trabajar para Vince McMahon», dice DiBiase en Sportskeeda WrestleBinge.

Tras haberse iniciado en la lucha libre profesional durante cinco años en Mid-South Wrestling, Ted DiBiase trabajó eventualmente para WWE en 1979. Luego dejaría la empresa para recalar en la NWA o All Japan Pro Wrestling. Regresaría en 1987 y se quedaría hasta 1996. Entonces, se fue a WCW. En 2004 volvió nuevamente y desde entonces ha estado haciendo apariciones bajo el estatus de luchador histórico.

