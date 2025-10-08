Team NXT se impone al Team TNA en Showdown

El enfrentamiento entre Jacy Jayne, Sol Ruca, Jaida Parker y Lola Vice representando a NXT, ante Kelani Jordan, Jessie McKay, Cassie Lee y Mara Sadé por parte de TNA, dejó una lucha repleta de acción, eliminaciones sorpresivas y momentos de tensión. La mezcla de estilos y rivalidades dio como resultado un combate dinámico que encendió al público de principio a fin.

► La lucha

Las capitanas Jacy Jayne y Kelani Jordan iniciaron la batalla con un breve intercambio técnico antes de que las intervenciones comenzaran a multiplicarse. El equipo NXT tomó la delantera gracias a la coordinación de Jayne y Vice, mientras que The IInspiration —Cassie Lee y Jessie McKay— equilibraron las acciones con ataques combinados. La pelea pronto se convirtió en un caos total, con todas las participantes involucradas en un intercambio de vuelos y golpes fuera del ring.

El primer giro ocurrió cuando la árbitra expulsó a Jordynne Grace tras una protesta de Jaida Parker, dejando el combate sin control. Aun así, NXT mantuvo la presión sobre Mara Sadé, aunque la representante de TNA respondió con fuerza. Las eliminaciones comenzaron a llegar rápido: Parker cayó ante Sadé, quien a su vez fue eliminada por Ruca. Con el paso de los minutos, la tensión creció entre Jayne y sus compañeras, lo que marcó el rumbo del desenlace.

► Momentos clave

Las australianas The IInspiration mostraron su experiencia, castigando a Jayne con secuencias combinadas, aunque Vice entró con energía para eliminar a Cassie Lee con un spinning back fist y luego forzar la rendición de McKay. Kelani Jordan reaccionó con determinación, eliminando a Vice tras un Olympic Slam que levantó al público de sus asientos.

El cierre fue frenético. Jordan y Ruca se enfrentaron en la recta final con una serie de movimientos aéreos que dejaron sin aliento al público. Sol resistió un Spanish Fly y revirtió el 450 Splash con las rodillas, aplicando el Sol Snatcher. Jacy aprovechó el momento para relevarla y cubrir a Jordan, consiguiendo la victoria para NXT. Las tensiones finales entre Jayne y Ruca anticipan que la alianza podría romperse pronto.

¿Y ahora qué?

Team NXT se llevó el triunfo, pero la aparente falta de unión entre Jacy Jayne y Sol Ruca podría ser el inicio de una nueva rivalidad interna. Mientras tanto, el Team TNA mostró carácter pese a la derrota, especialmente Kelani Jordan, quien dejó en claro que puede liderar al grupo en futuras confrontaciones interpromocionales.