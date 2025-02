TBS cancela ‘Wipeout Revival’, de John Cena

‘Wipeout Revival‘ fue el regreso del popular programa de concursos ‘Wipeout‘ (1988-1989), que se estrenó en 2021 con circuitos de obstáculos más grandes y desafiantes. El icono de la WWE y súper estrella de Hollywood John Cena era uno de los presentadores, brindando comentarios y animando a los concursantes mientras competían. TV Line informa de que ha sido cancelado.

► TBS cancela ‘Wipeout Revival’

Cancelaciones en TBS: Wipeout Revival y The Cube

El regreso de Wipeout ha sido eliminado. Y The Cube se ha derretido.

Estas dos cancelaciones fueron reveladas discretamente el lunes por Jason Sarlanis, presidente de TNT, TBS, TruTV, ID y HLN (tanto en formatos lineales como en streaming en Warner Bros. Discovery), durante una sesión magistral en el Realscreen Summit en Miami.

Según informó Deadline, Sarlanis indicó que el costo de ambas series no encajaba con la nueva estrategia de programación de TNets.

“Ambos programas están dentro de lo que hacemos”, reconoció. “Wipeout es inherentemente cómico y una alegría de ver. Pero creo que lo que estamos evaluando es ser realistas en cuanto al entorno general. Tenemos que recalibrar.”

Sarlanis también mencionó que Stupid Pet Tricks, presentado por Sarah Silverman y basado en el famoso segmento del programa de David Letterman, “tuvo un buen desempeño” en su primera temporada, aunque aún no ha sido renovado.

El revival de Wipeout, que debutó en abril de 2021 con John Cena y Nicole Byer como presentadores, presentaba “circuitos actualizados, más grandes y más resbaladizos que nunca”, en los que los concursantes atravesaban agua, slime, lodo y las icónicas grandes pelotas rojas de la serie para competir por un premio de $25,000.

Camille Kostek se encargaba de las entrevistas y comentarios desde las líneas laterales de las tres fases principales del juego: The Qualifier, The Gauntlet y The Wipeout Zone.

La segunda (y última) temporada de Wipeout comenzó en noviembre de 2023 y se transmitió durante cinco semanas… luego entró en una pausa de un año… y su episodio más reciente se emitió el 26 de enero de este año. Aún quedan “algunos episodios más” por emitir.

Por su parte, The Cube, presentado por el tres veces campeón de la NBA Dwyane Wade, ponía a parejas de concursantes a prueba en desafíos físicos y mentales aparentemente simples, pero que requerían habilidad, nervios de acero y determinación. Todo esto dentro de una caja de cristal con “mente y actitud propias”. Su segunda temporada se estrenó en mayo de 2023.