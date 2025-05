Taz lloró en emotivo tributo a Sabú en AEW Dynamite

En la más reciente edición de AEW Dynamite, dentro del marco del especial denominado AEW Beach Break 2025, vimos cómo el talentoso exluchador y actual comentarista de AEW, Taz, veterano de mil batallas en el ring, compartió unas emotivas palabras durante un homenaje y tributo a la vida y obra de su gran amigo personal, Terry Brunk, más conocido como Sabú.

Sabu falleció a los 60 años el pasado 11 de mayo de 2025, por causas aún desconocidas. El tributo en Dynamite inició con unas palabras de Excalibur antes de que Taz hablara sobre el hombre al que conoció como amigo y compañero de profesión. Estas fueron las palabras de Taz:

«Era una máquina, su ética de trabajo era increíble, su presencia siempre era asombrosa, su energía era contagiosa. Cada vez que luché contra él, sacó lo mejor de mí. Sabú tenía un aura antes de que el aura fuera un concepto, antes de que fuera algo genial, eso era él. Detrás del telón, les prometo, era amado por sus compañeros en todo el mundo. Te voy a extrañar, hermano».

Taz reflects on the loss of his close friend, Sabu, as we remember the legendary professional wrestler. pic.twitter.com/l5w7KZka5S

