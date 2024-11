Taz: «Estoy muy orgulloso de HOOK»

HOOK está buscando hacerse un nombre en AEW rivalizando, en la actualidad, con The Patriarchy, liderados por Christian Cage. Siempre existen altas expectativas con el hijo de un veterano tan notable como Taz pero el joven talento ha estado respondiendo muy bien a cada oportunidad en la casa Élite. Y su padre asegura que está orgulloso de él.

► El orgullo de Taz

«Me sorprendió, hermano. Esto fue hace unos tres años y medio. Me sorprendió porque era un increíble jugador de lacrosse en la escuela secundaria y la universidad. Pensábamos, como muchos jugadores de lacrosse, que se iría al mundo empresarial, a Wall Street. Él era un estudiante de negocios y todo eso. Esto fue durante la pandemia, así que hubo ese periodo en el que no estaba pasando nada. No quería sentarse en un cubículo en Manhattan. Es más creativo y atlético, y cuando me lo dijo, me sorprendió. A mi esposa también. Nos sorprendió mucho. Le dijimos: bueno, creciste en el negocio, entiendes la industria. Es nuestro único hijo. Cuando era pequeño… en mi casa, tengo una colchoneta, y él siempre estaba jugando, practicó judo y lucha libre, así que entendía la parte física. Pero me sorprendió que quisiera estar en el negocio. Le dije: bueno, si vas a hacerlo, tienes que ir a todo dar y recibir un entrenamiento adecuado. Yo estoy muy golpeado, no podía entrenarlo, así que lo enviamos a Atlanta y entrenó con Cody Rhodes y QT Marshall en el Nightmare Factory. Básicamente, fue entrenado desde cero dentro del sistema de AEW. Pero sí, me sorprendió cuando quiso estar en el negocio. Pero estoy orgulloso de él, está haciendo un gran trabajo», aplaude Taz en The Smoke Show.