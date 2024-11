Taz actualiza su estado de salud después de la cirugía

El veterano ex luchador de WWE o ECW y actual comentarista de AEW Taz se sometió a una cirugía de reemplazo de rodilla el 4 de octubre. Dos días antes, había sido atacado en el estacionamiento del Petersen Events Center de Pittsburgh, Pensilvania, donde se realizó entonces el último programa de Dynamite donde fue visto. Es una incógnita cuando regresará a la programación.

Embed from Getty Images

► ¿Cómo está Taz?

Mientras, nos alegra saber que «The Human Suplex Machine» se encuentra bien a 19 de noviembre. Él mismo lo confirma en The Infamous Smoke Show:

«Intenté de todo… Tengo 57 años, ¿verdad? Así que quería esperar hasta los 65 para hacerme el reemplazo. Simplemente no podía esperar. Era brutal. No podía ir a trabajar, no podía caminar entre bastidores en una arena. No podía caminar en aeropuertos. Vas a hacer una conexión de vuelo, y tengo demasiado orgullo como para dejarme llevar en silla de ruedas. Simplemente no voy a hacer eso. Sí, lo que sea. Tengo mis propios malditos problemas, ¿verdad? [Ríe]».

«Con lo del reemplazo de rodilla, estoy en recuperación. Estoy haciendo mucha terapia física ahora, tres días a la semana. También hago mucha terapia en casa. Tienes que ejercitar realmente la prótesis, el cuádriceps y todo eso. Siempre estuve nervioso por hacerlo, pero llevo solo cinco semanas y, si lo necesitas, hazlo, porque ya siento alivio. La artritis se ha ido. Es un alivio».

Taz ya había aclarado hace unos días que no está muerto cuando Christian Cage le deseo tal cosa durante el Dynamite del 4 de noviembre para molestar a su hijo, HOOK. Continuaremos informando sobre Taz y su salud cuando tengamos más novedades mientras no dejamos de descubrir qué sigue para el joven luchador.