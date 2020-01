Taya Valkyrie explica por qué estuvo en Royal Rumble 2020

Hace una semana, apuntamos en SÚPER LUCHAS dos indicios de que el futuro de Taya Valkyrie quedaba lejos de Impact Wrestling, su casa actual. Primeramente, por esta publicación de Cageside Seats.

Y de manera complementaria, el hecho de que durante las más recientes grabaciones de la antigua TNA, realizadas desde México, «la Güera Loca» perdiese el Campeonato Knockouts ante Jordynne Grace, tal vez en vistas a una posible salida.

Pero para alimentar la rumorología acerca de un fichaje por WWE, Valkyrie además se dejó ver el domingo por Royal Rumble 2020, acompañada de la también gladiadora Heather Monroe.

Parece lógico que Valkyrie acudiera al evento por John Morrison, quien participó en el Rumble varonil. Aunque debido al revuelo causado, la protagonista quisiera aclarar las cosas.

Hey guys last night I went and supported my husband John. It was the first time I’ve ever seen him in a WWE ring live. So stop reading into it or making assumptions. Love,

Kira

— Wera Loca (@TheTayaValkyrie) January 27, 2020