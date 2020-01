John Morrison se encuentra de nuevo trabajando en WWE como si el tiempo no hubiera pasado. Si la empresa hubiera manejado todo de otra forma, estaríamos a solo unos días de una enorme sorpresa en la campal de Royal Rumble 2020. El veterano luchador está ahora aliado de nuevo con The Miz en una trama que podría llevarlos a ambos a convertirse en Campeones de Parejas SmackDown. Sería la primera vez que sostienen un título juntos desde el 5 de abril de 2009, cuando perdieron el Campeonato Mundial de Parejas WWE.

► Taya Valkyrie podría firmar con WWE

Ahora desplazamos un poco el foco de atención de Morrison para centrarnos en su esposa, Taya Valkyrie. Como cualquiera entenderá, como está ocurriendo con Brian Cage, nada más su esposo volvió al Imperio McMahon empezó la especulación de que ella firmaría también para que ambos continuaran trabajando juntos. Aunque eso no siempre ha sido así. No obstante, no se ha dicho nada serio al respecto hasta ahora. Todo ha sido eso, pura especulación. Y también algún rumor que otro, que es lo que traemos en este momento.

Randall Ortman publica esto en la sección de rumorología de Cageside Seats:

«Se está hablando mucho de que Taya Valkyrie está finalizando su relación con Impact. Con su esposo, John Morrison, en SmackDown, existe la especulación de que acabará en WWE».

De nuevo, solo podemos tomarlo como un rumor. Pero este no es el único motivo para especular. Muchas veces sabemos que una luchadora o un luchador va a cambiar de empresa cuando pierde un título. Curiosamente, pensarán muchos, Valkyrie acaba de perder el Campeonato de las Knockouts de Impact Wrestling en las recientes grabaciones en la Ciudad de México. Como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, esto podría significar que pronto saldrá de esta compañía para recalar en otra, que podría ser WWE.