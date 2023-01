Taya Valkyrie no está segura de regresar a WWE

Después de una temporada fallida en la WWE, Taya Valkyrie recorrió el mundo trabajando en otras promociones para recuperar su estatus de estrella, con la que precisamente venía precedida antes de recalar en NXT. La canadiense ha luchado en varias compañías a lo largo de su carrera, tal como Impact Wrestling, AAA, Lucha Underground y MLW. Llegó a WWE en el 2021 donde debutó bajo el nombre de Franky Monet, pero su carrera no terminó de despegar allí y fue despedida en noviembre de ese año.



.

► Taya Valkyrie valora el trabajo que Triple H está haciendo en WWE

Taya Valkyrie tuvo un resurgimiento completo de su carrera en el 2022 luego de salir de WWE. Durante una entrevista reciente con Comedy Store Wrestling, la ex campeona Knockouts IMPACT reveló recientemente que si la WWE o cualquier otra compañía se acerca a ella con una oferta, lo consideraría.

“No sé. Estoy en un muy buen lugar en este momento, personal y profesionalmente. Me siento cómodo, me siento desafiado, me siento escuchado, me siento apreciado, cosas así. Mi experiencia fue tan extraña que me asusta la idea de pensar en volver allí. Pero Triple H, todo el tiempo que estuve allí, a él le encanta este negocio”.

“Él realmente está tratando de poner, en la marca negra y dorada, algo muy diferente, y fue muy evidente. Y ahora, tenerlo al timón del barco por así decirlo. Es genial que otras personas estén teniendo esas oportunidades nuevamente, y espero lo mejor para ellos, que les vaya muy bien y que todos puedan crecer, prosperar y ganar dinero. … Nunca digas nunca. Tendría una conversación. ¿Por qué no?”

Taya Valkyrie es la actual Campeona AAA Reina de Reinas. Habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro a esta talentosa luchadora, pero ciertamente ofertas no le faltarán.