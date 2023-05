Taya Valkyrie desvela cómo fue recibida en AEW

Taya Valkyrie repasa sus inicios en AEW: su debut, cómo fue recibida en el vestidor y cómo ocultaron que estaba yendo a la arena. Lo hace en la reciente entrevista con Chris Van Vliet de la que tanto estamos hablando hoy. Nuestro compañero siempre saca lo mejor de sus invitados y justamente ella es una de las mejores guerreras del planeta lucha libre.

► El debut

“Sabes, estaba un poco nerviosa, pensando: por favor, Canadá, por favor, por favor, estén ahí para mí. Nunca se sabe, siempre tienes esas dudas, como ¿sabrán quién soy? No estoy segura. Pero, afortunadamente, estuvieron ahí por mí. Y estoy realmente agradecida por eso. Así que, Winnipeg, muchísimas gracias, de verdad”.

► El recibimiento

“Fui recibida con los brazos abiertos, y la verdad es que la energía fue increíble. Todos estaban tan sorprendidos de verme. Britt creo que ya lo sabía, y estoy tratando de recordar quién más estaba enterado. Pero en general, la bienvenida fue muy cálida y emocionante. Y te digo, cuando empiezas en un trabajo nuevo, ya sea como este, en el mundo de la lucha libre o incluso en un restaurante, siempre tienes esos nervios, ¿sabes? Nunca sabes cómo va a ser realmente. Es como cuando entras al primer día de clases y no sabes en qué mesa sentarte en la hora del almuerzo. Aún estoy tratando de descubrir eso, jaja. Pero en serio, todos fueron tan acogedores y entusiasmados y me hicieron sentir tranquila y como en casa, como si realmente perteneciera aquí“.

► El ocultamiento

“Sí, tomé un avión y resulta que estaba en el mismo vuelo que un montón de gente que venía de Los Ángeles, como los Bucks y todos esos. Y, ya sabes, cuando llegamos al aeropuerto de Winnipeg y bajamos del avión, yo me puse un gorro y una mascarilla y traté de cubrirme lo más posible, porque en cuanto pisé tierra firme y caminé por la escalera mecánica, ¡había fans por todas partes! Y bueno, no precisamente soy alguien que pase desapercibida. Así que tuve que ocultarme bien y, además, me hicieron hospedar en un hotel diferente al del resto del elenco. Fue un hotel secreto, en una ubicación secreta. Me recogieron en una SUV secreta y me llevaron por la puerta trasera secreta. Así fue como sucedió todo”.

