Taya Valkyrie ayuda a la comunidad de Los Ángeles por incendios

Los devastadores incendios forestales que han azotado la zona de Los Ángeles han dejado un saldo trágico, con más de 9,000 estructuras dañadas o destruidas y al menos 10 personas fallecidas. Las autoridades estiman que los incendios causarán pérdidas superiores a los 135,000 millones de dólares en daños.

En medio de esta situación crítica, Taya Valkyrie, luchadora de AEW y residente de la zona afectada, ha dado un paso adelante para apoyar a su comunidad. A través de sus redes sociales, anunció su participación en un evento de caridad que se llevará a cabo el próximo 10 de enero en The Wild, ubicado en West Hollywood.

Durante el evento, Taya formará parte de un grupo que distribuirá artículos de ayuda de emergencia para las personas evacuadas y desplazadas por los incendios. Además, se aceptarán donaciones destinadas a la Cruz Roja Estadounidense y a quienes lo necesiten de manera urgente.

Tomorrow we will be accepting donations at The Wild in West Hollywood for the American Red Cross and handing out emergency relief items for those who have been evacuated and displaced. Please come see us if in need, to donate or if you need a space space during this mayhem❤️ We… pic.twitter.com/XkYrkTJ1JY

— TAYA VALKYRIE (@thetayavalkyrie) January 10, 2025