Taya retuvo el Campeonato Femenil MLW

El pasado jueves Major League Wrestling (MLW) celebró su tradicional evento MLW Fusion por el Día de Acción de Gracias, donde tuvo varios combates interesantes, incluyendo luchas dos los campeonatos de la empresa.

Taya Valkyrie, consiguió su primera victoria para defender el Campeonato de Peso Pluma de Mujeres, derrotando a Brittany Blake en un mano a mano, en un combate que parecía irse del lado de la retadora; sin embargo, la Wera Loca consiguió sobreponerse a la adversidad para mantener el cetro.

EJ Nduka perdió la oportunidad por el título máximo de la empresa ante Alex Hammerstone, cosa que no tomó nada bien y atacó al monarca cambiando a rudo. Esto hizo que Hammerstone aceptara una revancha.

