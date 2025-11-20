Tay Melo: «Nuestro sueño se rompió en AEW Dynamite»

Tanto Tay Melo como Anna Jay, individual y conjuntamente como TayJay, no terminan de encontrar el éxito en All Elite Wrestling. Para muestra de ello el hecho de que el equipo que forman quedó fuera del torneo para coronar a las primeras Campeonas Mundiales de Parejas AEW de la historia durante el episodio de Dynamite de esta noche.

► Fuera del torneo por el título

Y además para ellas esta derrota va más allá de simplemente perder un combate, como explica Tay en una reciente publicación en redes sociales:

Tonight was hard.

When the world shut down during Covid, Anna and I used to talk about one day competing for these tag belts. Five years later, that dream finally became real… and losing in the first round hurts in a way that’s hard to explain. We believed in this moment so… — TAY MELO (@taymelo) November 20, 2025

«Esta noche fue dura.

Cuando el mundo se detuvo durante el Covid, Anna y yo solíamos hablar sobre algún día competir por estos títulos en parejas. Cinco años después, ese sueño finalmente se volvió real… y perder en la primera ronda duele de una manera que es difícil de explicar.

Creímos tanto en este momento. Pusimos tanto de nosotras mismas en este equipo, en crecer juntas, en darlo todo cada vez que entrábamos al ring.

A veces las cosas no salen como esperabas, incluso cuando pones todo tu corazón.

Es lo que hay.

Pero estoy agradecida por todos los que han estado en este camino con nosotras y por todo el cariño que nos han mostrado.

Gracias por preocuparse tanto como nosotras lo hicimos.

Te quiero

@annajay___».