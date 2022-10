Tay Melo agradece a WWE y AEW con emotivo mensaje

A sus 27 años, Tay Melo sabe lo que es trabajar tanto en WWE como en AEW. Todavía le queda toda una vida luchística por delante para intentar ser una gran luchadora pero no tantos tienen la oportunidad a tan corta de edad de formar parte de dos de las compañías más importantes del mundo. Aunque como Superestrella no le fue tan bien como hubiera deseado. Por otro lado, nunca ha hablado demasiado mal de su antigua organización, pues siempre ha preferido mirar hacia delante, recordando en positivo el poder estar en WrestleMania.

En otro momento también recordaba que no sabía qué era la lucha libre cuando WWE la contrató. Y ahí volvemos ahora porque aún sin saberlo llegó a tener una breve aventura en esta empresa, donde se hizo relativamente popular, para en el presente estar disfrutando mucho de los encordados en All Elite Wrestling; recordemos que la de Brasil tiene en sus manos el Campeonato Mundial de Parejas Mixtas AAA junto a su esposo, Sammy Guevara. Y es que Tay Melo acaba de publicar un emotivo mensaje agradeciendo a ambas compañías:

I’m grateful for every opportunity I had in life. Thank you WWE to find me in 🇧🇷 and offer me a future that I could never imagine I would have. Thank you AEW for giving me a second chance, to show me that things were not done & I was just in the beginning. Thank you PRO WRESTLING pic.twitter.com/SRublUR88G

— TAYNARA MELO GUEVARA (@taymelo) October 17, 2022