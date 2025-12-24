Tavion Heights y Lexis King avanzan a la final rumbo al Campeonato WWE Speed

Semifinal del torneo por una oportunidad titular al Campeonato WWE Speed dejó combates rápidos y decisivos, fieles al formato de la marca. Con el tiempo como enemigo, dos luchadores lograron imponerse y asegurar su lugar en la gran final, donde estará en juego la condición de retador al título.

En el primer duelo, Tavion Heights se midió ante Eli Knight en un choque explosivo desde el arranque. Knight tomó la iniciativa con dropkicks que sacaron a su rival del ring y un vuelo que levantó a la afición, seguido de castigos rápidos dentro del cuadrilátero.

Heights resistió la ofensiva y encontró el momento justo cuando esquivó un moonsault, provocando que Knight cayera de lleno sobre la lona. A partir de ahí, Tavion no perdonó y lo definió con un belly-to-belly para llevarse la cuenta de tres en apenas dos minutos.

Más tarde, Andre Chase se enfrentó a Lexis King en el segundo combate del torneo. Chase intentó imponer condiciones pese a portar una máscara protectora, llevando la acción incluso a ringside. Sin embargo, King aprovechó un descuido para tomar el control con ataques por la espalda y castigos directos. Chase buscó reaccionar con movimientos rápidos, pero Lexis se mantuvo firme y, tras debilitar a su rival, logró conectar la Coronación para asegurar su pase a la siguiente ronda.

► ¿Qué pasará ahora?

Con estos resultados, la final del torneo queda definida: Tavion Heights y Lexis King se enfrentarán para determinar al próximo retador al Campeonato WWE Speed de Jasper Troy.