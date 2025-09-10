Tavion Heights vence a Ethan Page y regresa Tyler Breeze

La tensión entre Tavion Heights y Ethan Page llegó a su punto máximo en el episodio de WWE NXT del 9 de septiembre de 2025. La rivalidad, marcada por un choque de identidades nacionales, comenzó semanas atrás cuando el canadiense Page utilizó la bandera de su país para humillar a Heights tras un combate en NXT Heatwave.

La ofensa encendió la rivalidad y llevó a la gerente general Ava a pactar un Flag Match, modalidad que no se veía en la empresa desde 2017.

El encuentro fue intenso de principio a fin. Page trató de imponer su experiencia, castigando a Heights dentro y fuera del ring. Sin embargo, el estadounidense resistió cada embate, respondiendo con golpes de poder que encendieron al público.

► Tavion Heights se lleva la victoria

El momento decisivo llegó cuando Page falló un ataque y se estrelló contra el poste, quedando fuera de acción. Heights aprovechó para neutralizarlo y finalmente descolgar la bandera estadounidense, asegurando el triunfo en medio de la ovación de los presentes. Tras la victoria, ondeó la bandera con orgullo y, en un gesto simbólico, colocó la canadiense sobre su rival caído.

► Tyler Breeze, un regreso inesperado

Pero la noche guardaba una sorpresa aún mayor: el regreso de Tyler Breeze a NXT. El carismático “Prince Pretty” apareció de manera inesperada para formarse una selfie con el caído Ethan Page.

Woah! Tyler Breeze returns to NXT! pic.twitter.com/FNtc7TdhxR — Fightful Wrestling (@Fightful) September 10, 2025

► ¿Qué sucederá ahora?

Con este resultado, Heights se perfila como un contendiente serio al Campeonato Norteamericano, mientras que Page enfrenta un futuro incierto tras una derrota que podría costarle su prestigio.

Tyler Breeze en su regreso podría apuntar al título norteamericano y meterse en la rivalidad entre estos dos luchadores.