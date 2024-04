Tatum Paxley: «No soporto más no ser Campeona NXT»

Durante el especial Spring Breakin’ 2024, Roxanne Pérez retuvo el Campeonato Femenil NXT en una triple amenaza contra Lyra Valkyria y Tatum Paxley. Las dos retadoras llegaban en situaciones muy distintas pues una acaba de perder el título ante la actual monarca mientras que la otra apenas está comenzando a recibir oportunidades a este nivel. ¿Qué pasará ahora con las tres? Lo veremos. Tengamos en cuenta que se acerca el WWE Draft y quizá la dueña del título sea ascendida al elenco principal.

► Tatum Paxley quiere el Campeonato NXT

Pero ahora continuamos con Paxley pues una vez terminado el programa compartió sus sensaciones en NXT Exclusive mostrando su dolor por la derrota pero también su motivación para ser Campeona NXT algún día. Podríamos tomar este momento de la luchadora como un indicativo de que va a verse mucho más de Tatum en el territorio de desarrollo de ahora en adelante, como que va a recibir un empuje. Ella sí que no llegará todavía a Raw y SmackDown por lo que a ver qué pasa a continuación en NXT.

«¿Cómo me siento? Siento dolor. Lo di todo, y estuve a punto de lograrlo. Estuve tan cerca de tomar lo que finalmente está destinado a ser mío. No puedo soportar un segundo más sin que ese título sea mío. Si tengo que esperar un día más para obtenerlo, voy a tomar mis uñas y las voy a hundir tan profundamente en mis cuencas de los ojos que ni siquiera tendré que ver a Roxanne con mi título otra vez. Pero ¿saben qué? Incluso con dos agujeros en mi cabeza, eso no me detendrá para encontrar mi título. No he terminado».

EXCLUSIVE: After coming up short in tonight's #WWENXT Women's Championship Triple Threat Match, @TatumPaxley promises to do WHATEVER it takes to become champion. #NXTSpringBreakin pic.twitter.com/fs2AWSPooO — WWE (@WWE) April 24, 2024