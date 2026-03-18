Tatum Paxley retuvo el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame en lucha en jaula | Blake Monroe la atacó

Esta noche, en el evento estelar de NXXT presentado por WWE, vimos una gran lucha en jaula en donde Tatum Paxley logró retener el Campeonato Norteamericano Femenil NXT ante Izzi Dame.

► Momentos clave

El combate fue caótico, hubo hasta un tremendo súperplex de Tatum para Izzi desde lo alto del esquinero.

El final de la lucha llegó cuando Izzi conectó a su rival con un rompe espinas dorsal, pero la cuenta llegó solo a dos.

Dame metió una silla al ring y le dio en el abdomen a Tatu, buscó un powerbomb, pero esta lo bloqueó… Izzi mandó a Tatum de cara contra la jaula.

Finalmente, Tatum evitó un powerbomb tomándose de la jaula y atacó con un sunset flip que hizo caer a su rival de cara contra la silla.

Tatum Paxley conectó a Izzi Dame con su Cemetery Drive sobre la silla para ganar la lucha por cuenta de tres y retener.

► ¿Y ahora qué?

Tras la contienda, mientras Tatum Paxley celebraba, Blake Monroe salió de una trampa debajo del ring y metió a Tatum en esta trampa, para cerrar la función con Blake Monroe posando con el título que ya tuvo en su poder.