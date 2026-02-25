Tatsumi Fujinami y LEONA en el Aniversario de NJPW

La leyenda Tatsumi Fujinami y su hijo LEONA serán parte del evento de aniversario de New Japan Pro Wrestling.

► Tatsumi Fujinami y LEONA presentes en el Aniversario 54 de NJPW

Esto fue dado a conocer por la empresa león, que ya se encuentra con los preparativos para la función con la que conmemorará 54 años de existencia.

El Aniversario se celebrará el 6 de marzo en el Ota City Gymnasium. Fujinami fue invitado para luchar al lado de su hijo LEONA en una batalla de duplas, sus rivales se darán a conocer más adelante.

Tatsumi Fujinami participó en el primer combate del evento inaugural de NJPW el 6 de marzo de 1972, en el mismo escenario, en dicha lucha enfrentó al luchador argentino El Furioso. La estelar de esa histórica función fue Antonio Inoki contra Karl Gotch.

Más adelante, Fujinami se convirtió en una de las estrellas más fulgurantes de NJPW; seis veces campeón de Peso Completo IWGP, cinco veces campeón de Parejas IWGP y ganador del G1 Climax en 1993. Es miembro del Salón de la Fama del Wrestling Observer, Salón de la Fama de WWE, Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional en Wichita Falls y Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional Internacional en Albany, Nueva York.

El también presidente de Dradition, estuvo presente en el evento Tanahashi Jam, celebrado en junio; en ese evento hizo equipo con LEONA y Hiromu Takahashi para enfrentarse a Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi y Shota Umino

El cartel va como sigue:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2026

Ota City General Gymnasium

– Tatsumi Fujinami y LEONA contra TBA

– New Japan Cup – Round 1: YOSHI-HASHI vs. Jake Lee

– New Japan Cup – Round 1: OSKAR vs. Callum Newman

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Robbie Eagles y Kosei Fujita (c) vs. Robbie X y Taiji Ishimori

– IWGP Jr. Heavyweight Title: DOUKI (c) vs. Master Wato