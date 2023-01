Tatiana Suárez tiene en la mira a Rose Namajunas

Tatiana Suárez cree que es una mala rival para Rose Namajunas en el peso paja o mosca.

Suárez (8-0 MMA, 5-0 UFC) está lista para hacer su esperado regreso contra Montana De La Rosa (12-7-1 MMA, 5-3-1 UFC) el próximo mes en UFC Fight Night 220, que tendrá lugar el 25 de febrero en el UFC Apex de Las Vegas.

La invicta luchadora hará su debut en el peso mosca tras una ausencia de casi cuatro años causada por las lesiones, pero Suárez planea regresar a su hogar original para la pelea posterior. Después de oír rumores de que la ex campeona del peso paja Namajunas podría subir al peso mosca, Suárez se quedaría en 125 libras para ese combate.

“No me importaría que fuera mi próxima pelea en 125”, dijo Suárez en una entrevista con The Schmo. “Si soy sincera, me encantaría esa pelea en cualquier categoría de peso, porque creo que podría vencerla. Lo creo al cien por cien. Creo que podría vencerla. Creo que mi agarre es muy superior al suyo y que sería una pesadilla para ella en cualquiera de las dos categorías. Sería fuerte en 125 o 115”.

Suárez no ha competido desde junio de 2019, cuando derrotó a Nina Nunes por decisión unánime en UFC 238. Después de la pelea, la mujer de 32 años sufrió una lesión en el cuello, que la marginó durante dos años. Luego fue reservada contra Roxanne Modafferi en UFC 266 en septiembre de 2021, pero una lesión en la rodilla la obligó a retirarse del combate. Suárez ha ganado a la excampeona Carla Esparza y a la aspirante Alexa Grasso.