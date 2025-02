Tatiana Suárez publica comunicado tras derrota en UFC 312

Tatiana Suárez se toma con calma su primera derrota. Suárez compitió en su primera pelea por el título de la UFC el pasado sábado en la UFC 312 y perdió por una decisión unánime dominante ante la campeona Weili Zhang. En el evento co-principal, Suárez ganó el primer rounda en las tarjetas de los tres jueces antes de que Zhang tomara el control y nunca mirara atrás.

El martes, Suárez, de 34 años, publicó su primera declaración en las redes sociales para abordar la derrota.

“Los campeones no aparecen para conseguir todo lo que quieren, aparecen para darlo todo. Y eso es lo que haré cada vez. Pase lo que pase. Me encanta todo. Gane, pierda o empate, estoy justo donde quiero estar. Hago lo que amo hacer todos los días de mi vida. Tengo a las mejores personas a mi alrededor que me aman por lo que soy. ¡Viviendo el sueño! Todo se trata de la mentalidad correcta y la vida me lo ha enseñado una y otra vez. Lo he experimentado todo: emoción, agonía, felicidad, desamor.

“De eso se trata la vida. Soy afortunada de tener esta vida y compartiré estas experiencias con mis hijos y las generaciones futuras. Gracias a mis amigos, familia, compañeros de equipo, entrenadores y prometido por estar ahí en todo momento, sin importar lo que pase. ¡Los quiero, chicos! ¡A por la próxima!”.