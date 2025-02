Tatiana Suárez desafiará a Zhang Weili por el campeonato femenino de peso paja de la UFC el 8 de febrero en el UFC 312. La revancha por el título del peso medio entre Dricus du Plessis y el ex campeón Sean Strickland encabezará el evento.

Para Suárez, sin embargo, su pelea es el verdadero acontecimiento principal de la noche. Está convencida de que la pelea ofrecerá acción sin tregua, lo que la convertirá en una de las más emocionantes de la cartelera.

«Creo que habrá fuegos artificiales. Creo que las dos somos muy luchadoras. Ella no se queda parada. Yo tampoco. Así que no creo que sea una pelea aburrida», dijo Suárez en una entrevista con MMA Fighting. «Creo que los dos vamos a por todas. Los dos queremos ganar. Los dos trabajamos muy, muy duro. Creo que es un buen co-evento principal. Creo que es el verdadero evento principal, pero no somos grandes tipos, así que no conseguimos el puesto de evento principal.»

«Creo que habrá fuegos artificiales. Creo que las dos somos muy luchadoras. Ella no se queda parada. Yo tampoco. Así que no creo que sea una pelea aburrida», dijo Suárez en una entrevista con MMA Fighting.

«Creo que los dos vamos a por todas. Los dos queremos ganar. Los dos trabajamos muy, muy duro. Creo que es un buen co-evento principal. Creo que es el verdadero evento principal, pero no somos grandes tipos, así que no conseguimos el puesto de evento principal.»

A pesar de no ocupar el puesto de cabeza de cartel, Suárez sigue centrada en la tarea que tiene entre manos.

«Me da igual. Podríamos ser la primera pelea», continuó. «Obviamente, eso nunca sucedería porque somos una pelea por el título, pero ya sabes lo que quiero decir. Creo que será una gran pelea. Va a ser increíble. Voy a salir ahí fuera y ganar el título mundial de forma dominante».

«Me da igual. Podríamos ser la primera pelea», continuó. «Obviamente, eso nunca sucedería porque somos una pelea por el título, pero ya sabes lo que quiero decir. Creo que será una gran pelea. Va a ser increíble. Voy a salir ahí fuera y ganar el título mundial de forma dominante».