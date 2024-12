Tatiana Suárez: Mi fortaleza mental es insuperable

La peleadora Tatiana Suárez ha tenido una accidentada carrera en UFC llena de lesiones, ahora tendrá finalmente una oportunidad por el título del peso paja contra Weili Zhang en el evento co-principal del UFC 312 en febrero y la estrella invicta ha hablado sobre esta oportunidad tan esperada.

En un principio, Suárez iba a pelear contra Virna Jandiroba en el UFC 310 de este mes antes de ser retirada y promovida a una oportunidad por el título en su lugar, y se siente aliviada de que por fin se haya despejado el camino hacia el cinturón.

«He estado bien desde junio de este año», dijo Suárez en el programa UFC Unfiltered. «Cuando estás en la cima de la división, por alguna razón es muy difícil conseguir peleas, sobre todo porque no hay tantos enfrentamientos. Cuando yo estaba sana, todo el mundo estaba ya emparejado en el top 10, y probablemente no van a hacer un top 15 contra la número 1».

«Yo había pedido una pelea, y quería pelear con Weili en agosto o septiembre, pero ella estaba ocupada con las obligaciones que tenía como campeona. Luego eso no ocurrió, y después íbamos a pelear contra Virna, y ahora vamos a seguir adelante y pelearemos contra Weili en febrero. Pero hace tiempo que estoy bien. He estado entrenando duro, sólo que no hemos sido capaces de conseguir una pelea debido a los emparejamientos y esas cosas. La división estaba hecha un lío. Todo el mundo estaba emparejado».

Suárez se unió por primera vez a la UFC en 2016 después de ganar la temporada 23 de TUF, pero debido a los incesantes contratiempos de lesiones, el ex sobreviviente de cáncer solo ha logrado competir 7 veces en los últimos 8 años.

Sin embargo, a pesar de una interrupción de casi cuatro años en un momento dado, siempre ha logrado rendir una vez que sube al Octágono, extendiendo su récord de carrera a 10-0 en el proceso, y eso le da mucha confianza de cara a su pelea más grande hasta ahora.

«Mi fortaleza mental es insuperable», afirma Suárez. «Creo que es un factor muy importante en las peleas en general. Siempre estoy a la altura de las circunstancias y, además, tengo mucha experiencia en otros deportes. He luchado toda mi vida. Me han presionado mucho toda mi vida».