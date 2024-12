Tatiana Suárez: «Cuando las luces brillan, yo también lo hago»

Tatiana Suárez finalmente tendrá su primera oportunidad de ganar un campeonato de UFC. Suárez (10-0 MMA, 7-0 UFC) desafía a la campeona de peso paja Weili Zhang (25-3 MMA, 9-2 UFC) en el evento co-principal de UFC 312 el 9 de febrero en el Qudos Bank Arena en Sydney.

Suárez tenía previsto enfrentarse a Virna Jandiroba a principios de este mes en el UFC 310, pero la pelea se canceló cuando Suárez se retiró por razones no reveladas. Luego se anunció que desafiará a Weili por el título de peso paja.

«He estado bien desde junio de este año. Cuando estás en la cima de la división, por alguna razón es muy difícil conseguir peleas, especialmente porque no hay tantos enfrentamientos. Cuando estaba saludable, ya todas estaban emparejadas en el top 10, y probablemente no van a hacer un top 15 contra la chica número 1.

“Había pedido una pelea y quería pelear con Weili en agosto o septiembre, pero ella estaba ocupada con obligaciones que tenía como campeona. Luego eso no sucedió, y luego íbamos a pelear con Virna, y ahora vamos a seguir adelante y pelear con Weili en febrero. Pero he estado bien por un tiempo ya. He estado entrenando duro, es solo que no hemos podido conseguir una pelea debido a los enfrentamientos y esas cosas. La división estaba un poco desordenada. Todo el mundo estaba emparejado”.

Suárez venció a ex campeonas de la UFC como Alexa Grasso, Carla Esparza y ​​Jessica Andrade en su camino hacia una oportunidad por el título, pero la inactividad retrasó su oportunidad. Pero a pesar del tumultuoso camino, Suárez está lista para estar a la altura de su potencial de campeona.

“Mi fortaleza mental es insuperable. Creo que eso juega un papel muy importante en la lucha en general. Cuando las luces brillan, yo también lo hago. Siempre estoy a la altura de las circunstancias y también tengo mucha experiencia en otro deporte. He luchado toda mi vida. He tenido mucha presión sobre mí toda mi vida”.