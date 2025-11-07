Tate Mayfairs se presentará en el Aniversario 18 de DTU en México

El británico Tate Mayfairs, figura de TNT Extreme Wrestling y exluchador de AEW, NXT UK y NOAH, debutará en México con la Desastre Total Ultraviolento (DTU). Aún no se conocen los nombres de sus rivales para el Aniversario DIEC18CHO.

El luchador inglés Tate Mayfairs se unirá a la celebración del Aniversario DIEC18CHO de la DTU, marcando su primera visita a México dentro de una alianza con TNT Extreme Wrestling. Con experiencia en compañías como AEW, NXT UK, Pro Wrestling NOAH y PROGRESS Wrestling, su llegada refuerza la expansión internacional de la empresa mexicana. Sin embargo, hasta el momento la promotora no ha confirmado quiénes serán sus oponentes en la esperada función.

► Tate Mayfairs llega a DTU

Tate Mayfairs es uno de los nombres más polémicos de la escena británica. Originario de Londres, mide alrededor de 1.83 m y pesa cerca de 86 kg. Desde su debut profesional en 2018, ha construido una carrera basada en el carisma, la arrogancia y la contundencia sobre el ring. Su paso por PROGRESS Wrestling le dio proyección al ganar la “ThunderBastard Key”, mientras que en TNT Extreme Wrestling alcanzó el campeonato mundial al vencer a Che Monet en 2023.

En entrevistas recientes, Mayfairs se ha descrito como “un hombre violento y ambicioso”, decidido a conquistar escenarios globales. Su llegada a México, además de histórica, simboliza un nuevo paso en su cruzada por convertirse en una figura reconocida a nivel internacional.

► Una alianza entre la DTU y TNT Extreme Wrestling

La DTU confirmó que esta colaboración con TNT Extreme Wrestling será la primera de varias, buscando generar intercambio de talento entre Europa y Latinoamérica. El arribo de Mayfairs refuerza la visión de la promotora de ofrecer funciones con diversidad de estilos y rivalidades inéditas.

Aunque la empresa aún no ha anunciado quién o quiénes serán sus rivales, la expectativa es alta entre los seguidores. El estilo agresivo y técnico de Mayfairs podría contrastar con los gladiadores extremos característicos de la DTU, lo que garantiza un choque de estilos intenso.