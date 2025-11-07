Tate Mayfairs se presentará en el Aniversario 18 de DTU en México

El británico Tate Mayfairs, figura de TNT Extreme Wrestling y exluchador de AEW, NXT UK y NOAH, debutará en México con la Desastre Total Ultraviolento (DTU). Aún no se conocen los nombres de sus rivales para el Aniversario DIEC18CHO.

El luchador inglés Tate Mayfairs se unirá a la celebración del Aniversario DIEC18CHO de la DTU, marcando su primera visita a México dentro de una alianza con TNT Extreme Wrestling. Con experiencia en compañías como AEW, NXT UK, Pro Wrestling NOAH y PROGRESS Wrestling, su llegada refuerza la expansión internacional de la empresa mexicana. Sin embargo, hasta el momento la promotora no ha confirmado quiénes serán sus oponentes en la esperada función.

Tate Mayfairs llega a DTU

Tate Mayfairs es uno de los nombres más polémicos de la escena británica. Originario de Londres, mide alrededor de 1.83 m y pesa cerca de 86 kg. Desde su debut profesional en 2018, ha construido una carrera basada en el carisma, la arrogancia y la contundencia sobre el ring. Su paso por PROGRESS Wrestling le dio proyección al ganar la “ThunderBastard Key”, mientras que en TNT Extreme Wrestling alcanzó el campeonato mundial al vencer a Che Monet en 2023.

En entrevistas recientes, Mayfairs se ha descrito como “un hombre violento y ambicioso”, decidido a conquistar escenarios globales. Su llegada a México, además de histórica, simboliza un nuevo paso en su cruzada por convertirse en una figura reconocida a nivel internacional.

Una alianza entre la DTU y TNT Extreme Wrestling

La DTU confirmó que esta colaboración con TNT Extreme Wrestling será la primera de varias, buscando generar intercambio de talento entre Europa y Latinoamérica. El arribo de Mayfairs refuerza la visión de la promotora de ofrecer funciones con diversidad de estilos y rivalidades inéditas.

Aunque la empresa aún no ha anunciado quién o quiénes serán sus rivales, la expectativa es alta entre los seguidores. El estilo agresivo y técnico de Mayfairs podría contrastar con los gladiadores extremos característicos de la DTU, lo que garantiza un choque de estilos intenso.

