Tate Mayfairs: «¿Los mexicanos me amarán o me odiarán? ¡Lo descubriremos!»

Con 26 años de edad, 1.83 de estatura y experiencia en empresas como AEW, PROGRESS, NXT UK y Pro Wrestling NOAH, el londinsense Tate Mayfairs se presentará en México como contratación de DTU para su evento de decimo octavo aniversario.. Mayfairs llega representando a TNT Extreme Wrestling, empresa en la que actualmente es el campeón mundial.

Mayfairs debutó en Essex, Inglaterra en 2018, y tiene entre sus maestros a Rockstar Spud, quien fuera conocido como Drake Maverick en WWE. Pero además, tiene la experiencia familiar, pues viene de una familia de peleadores:

«Mi padre fue artista marcial, y mis tíos, abuelos y bisabuelos fueron todos boxeadores profesionales»

— ¿Quiénes han sido tus mayores rivales?

«Algunos que destacan serían Michael Oku y Will Ospreay. Pero quizás mi mayor rival a lo largo de los años ha sido Simon Miller, aunque no lo he vuelto a ver desde que lo vencí en una lucha callejera».

► «Sé que debo esperar lo inesperado»

— Después de presentarte en 17 países, incluyendo Uganda, ¿qué esperas de México?

«Honestamente, no lo sé. Sé que debo esperar lo inesperado. Por lo que entiendo, la lucha libre mexicana es un lugar salvaje. Pero siempre ha estado en mi corazón venir y luchar aquí, porque creo que es uno de los grandes destinos para cualquier luchador profesional. Muchos de mis luchadores favoritos vienen de México: Eddie Guerrero, Rey Mysterio y La Parka, por mencionar algunos.

— ¿Has escuchado sobre DTU?

«Sí, sé que DTU es una empresa bien establecida, que ha estado activa durante muchos años y grandes estrellas han pasado por allí. Estoy emocionado por subir al ring con el elenco actual de DTU y presentarme ante sus fans, para mostrarles por qué en todo el mundo la gente dice ‘¡Tate’ness Is Greatness!’.

► «Los fans mexicanos son muy apasionados»

— ¿Qué opinas de los fans mexicanos y qué pueden esperar de ti?

«Creo que son muy apasionados, y con razón, por su increíble herencia en la lucha libre profesional. Pero eso es todo lo que sé por ahora. Hasta el momento, en todo el mundo la gente me odia. ¿Los mexicanos me amarán o me odiarán? Lo descubriremos. Cómo reaccionen ante mí determinará cómo me sentiré yo hacia ellos».

— ¿Algún mensaje para los luchadores que te estarán esperando?

«Es mi destino ser conocido para siempre como el mejor luchador profesional que haya caminado sobre la Tierra. Este diciembre, cada luchador mexicano tendrá la oportunidad de bailar con la grandeza», finalizó el Campeón Mundial TNT.