Tatanka anunció que no estará en el aniversario 30 de Raw

El programa semanal de mayor duración en la historia de la televisión, Monday Night RAW, cumplirá 30 años la próxima semana, y WWE planeó una edición especial, titulada ‘RAW is XXX’, donde estarán presentes algunos miembros del Salón de la Fama WWE como Kurt Angle, Ric Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, The Bella Twins, Road Dogg, X-Pac y otros. También se armó un buen cartel de cara a esta edición, destacándose dos luchas titulares y un encuentro entre Bayley y Becky Lynch dentro de una jaula de acero.

Una de las Superestrellas que fueron invitadas para la edición de RAW is XXX es Tatanka, y que en primera instancia había aceptado participar. Sin embargo, el ex luchador de 61 años reveló recientemente en una publicación en sus redes sociales que no sería parte del programa, ya que asistirá al evento de su hijo, quien intentará ganar el campeonato estatal de lucha libre.

Even though @WWE contacted me 5 weeks ago, I will not be attending the 30th Anniversary Show…instead, as noted, my Son's Wrestling Team won the Regional Championship & we're heading out of town to the State Championship! No better place I would rather be! #Father #Son Support! pic.twitter.com/9tvWX54L4Z

— Tatanka (@NativeTatanka) January 17, 2023