El pasado octubre, Tasha Steelz fue preguntada por la opción de tomar el mismo camino que su antigua compañera de Fire ‘N Flava, Kiera Hogan. Véase, dejar IMPACT! Wrestling y unirse a AEW.

La relación AEW-Impact, por ahora, es tibia, luego del fin del “crossover” que trazaron durante 2021. Steelz no ha hecho cameo alguno por las pantallas de TNT ni TBS, y ni siquiera por YouTube. La ex Campeona Knockouts, desde aquellas declaraciones, ha seguido teniendo como principal escenario competitivo la “Impact Zone”. Con implicaciones, eso sí, escasas.

► ¿No AEW, sí WWE?

Nos movemos hacia la semana pasada. Durante el episodio televisivo de Impact del pasado 26 de enero, Steelz pareció romper su alianza con Savannah Evans, amparándose en las recientes derrotas que han sufrido.

"This isn't working."



What does this mean for @RealTSteelz and @SavannahEvansNV's future? #IMPACTonAXSTV @MeanGiaMiller pic.twitter.com/wBtIYmLUpn