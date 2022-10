Tasha Steelz: «No necesito una puerta prohibida para ir a AEW»

Tasha Steelz está desarrollando su carrera tanto en IMPACT! Wrestling, donde es una de las luchadoras más importantes del elenco, como en el circuito independiente, donde sostiene el Campeonato Femenil PPW; hablando de títulos, este año fue durante 106 días Campeona de las Knockouts en la zona de impacto. El año pasado fue dos veces Campeona de Parejas en la misma compañía. Una compañía que ha compartido talentos con AEW en alguna ocasión y ahora nos preguntamos si ella podría ser la siguiente.

► ¿Tasha Steelz luchará próximamente en AEW?

Porque durante su reciente entrevista en The Bob Culture Podcast en Baltimore Celebfest le plantearon la cuestión de si tomará ese camino en algún momento futuro, atendiendo a que durante la misma convención estuvo pasando el tiempo con The Baddies, la facción liderada por Jade Cargill, la Campeona TBS, donde están también Kiera Hogan y Red Velvet. Tasha Steelz no descarta esa posibilidad y hace referencia a la llamada puerta prohibida para asegurar que ella no necesita traspasarla para aparecer en All Elite Wrestling.

“Estuve con las Baddies, y todas las Baddies han acordado que se debe agregar Flava. Creo que se necesita agregar mucha Flava. Así que nunca se sabe. Nunca lo sabes. Fire ‘n’ Flava nunca ha muerto. Fire ‘n’ Flava aún continuará más allá. Entonces sí, AEW, no necesito una puerta para pasar. Puedo entrar de cualquier manera. Solo me presento. ¿Cómo pueden negar eso? Le envié un tweet a Jade, ella lo verá en algún momento, que dirijo los Baddies ahora. Mírame, ahora soy la capitana».

Veremos si próximamente tenemos novedades acerca de la llegada de Tasha Steelz a AEW. Quizá no para quedarse pero una aventura en la organización Khan no estaría mal.

¿Os gustaría ver a Tasha Steelz en AEW?