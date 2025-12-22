Tasha Steelz: «Soy la madre de las TNA Knockouts»

La «Boricua Badass» Tasha Steelz habla de ser la primera Campeona TNA Knockouts afro-latina, la colaboración con WWE, el nuevo acuerdo con AMC y mucho más.

► En palabras de Tasha Steelz

Identidad y personalidad

“Tasha Steelz es unapologética. Es impredecible, es muy ‘petty’, es una badass. No le importa un carajo nada ni nadie. Camina siempre con la cabeza alta, con confianza, swag y sabor. Da igual lo que pase, ella sale ahí fuera y hace lo que ama, sin arrepentimientos. Soy esa persona a la que llaman cuando algo va mal, porque saben que lo voy a resolver. Por eso soy la Boricua Badass.”

Representación puertorriqueña y latina

“Cuando era más joven no veíamos casi representación puertorriqueña en el wrestling. Tenías a Savio Vega, a Pedro Morales… y ya. Eso era todo. Mi entrenador me dijo: ‘Tienes que sacar ese lado tuyo, hace falta más representación’. Y ahí nació la Boricua Badass. Ahora la representación es real. Conozco a gente como Mercedes Martínez, Santana, Eddie Kingston, Homicide… ellos son mis OG. Crecí viéndolos y ahora puedo llamarlos cuando quiera. Eso es increíble.”

Cómo nació su amor por el wrestling

“Desde niña me fascinó porque era diferente. No era como el boxeo o el baloncesto. Yo siempre quería hacer lo mismo que los chicos. Grababa los shows en VHS. Tengo cintas desde 1998 hasta 2008 guardadas en mi sótano. Todavía tengo el VHS. Pensaba que era parte de la ‘facción McMahon-Helmsley’. Así de metida estaba.”

El luchador que la marcó

“Triple H fue el que me hizo decir: ‘Yo quiero hacer esto’. No hacía nada loco, eran las cosas simples, su aura, su entrada. Todo. Me encantaba DX, quería formar parte de eso.”

TNA y WWE trabajando juntas

“Nunca pensé que TNA y WWE fueran a trabajar juntas. Siempre era comparar compañías, como si una tuviera que ser mejor que la otra. Ahora no es solo nosotros yendo allí, también ellos viniendo aquí. NXT viniendo a TNA. Eso es increíble. Esto ya no es un ‘one-off’. Es algo real, y se vienen muchas más cosas.”

El acuerdo con AMC

“Hemos vivido bajo presión desde 2008. Siempre decían que TNA iba a morir. Ahora estamos listos. Que disparen la pistola de salida y nos dejen correr. Vamos a demostrar por qué TNA es exactamente lo que dice ser: Total Non-Stop Action.”

Confianza y mentalidad

“Cuando empecé era muy tímida. Mi entrenador me enseñó que sin confianza no sobrevives en el ring. La confianza es todo. Aunque tu equipo cueste 5 dólares, si sales con swag, la gente va a creer que costó 500. Si no estás seguro de ti mismo, la gente no va a conectar contigo.”

Consejo para quienes quieren ser luchadores

“Sé constante. Habla. No tengas miedo de pedir ayuda. Los entrenadores no solo te entrenan, su nombre está en juego. Si no estás listo te lo dirán, y si lo estás, te van a empujar al límite.”

Trabajar con Mustafa Ali

“Trabajar con Mustafa Ali es increíble. Tiene una mente brillante. No tengo que pensar demasiado. Si tengo dudas, voy a él y ya tiene la respuesta. Estoy en grandes manos.”

Slamiversary y los spots extremos

“Pensé que me había roto la espalda. De verdad. Le dije: ‘Si no me lanzas bien alto, me voy a cabrear’. Teníamos que crear un momento. No me di cuenta de lo alto que subí hasta que vi los vídeos de los fans. Después apenas podía moverme, pero valió la pena. La gente sigue hablando de eso.”

Golpes reales y dureza

“Me pidió que le diera una bofetada y le dije: ‘¿Estás seguro? Yo no doy bofetadas suaves’. Soy del barrio. Si me dices que te golpee, te golpeo. Dijo que se quedó en negro. Le di durísimo.”

De dónde viene

“Soy de Brick City, Nueva Jersey. Nací ahí y crecí en East Orange. Es la ciudad de Queen Latifah, Naughty by Nature… eso corre por mis venas.”

El Campeonato TNA Knockouts

“Para mí soy la madre de la división Knockouts. La nueva OG. Mi objetivo es volver a lo más alto y recuperar el Knockouts Championship. Quiero enseñar a estas chicas cómo se mueve una OG.”

Ganar el título y su significado histórico

“Ganarle el título a Mickie James fue una presión buena. Fue como pasarme la antorcha. Fui la primera campeona Knockouts afro-latina. Eso abre puertas. Ahora otras chicas pueden decir: ‘Si Tasha pudo, yo también puedo’.”

Diferencia entre perseguir el título y defenderlo

“Cuando persigues el título tienes hambre. Estás desesperado. Cuando ya eres campeón, trabajas diez veces más duro. Ahí es cuando realmente empieza el trabajo.”

Wrestling femenino actual

“El wrestling femenino ahora es brutal. Estamos en eventos estelares. Antes eran combates de relleno. Ahora hacemos lo mismo que los hombres… o más. Alambre de púas, tachuelas, hardcore wars. Lo hacemos todo.”

Mensaje a su ‘yo’ del pasado

“Pensé que solo lo vería por la tele. Ahora he viajado por Estados Unidos, Canadá, México y hasta luché en Puerto Rico. Todo empezó siendo solo un sueño.”

Por qué ver a Tasha Steelz

“Nunca sabes qué voy a hacer. No tienes que cambiar quién eres para encajar. O me amas o me odias, pero no puedes ignorarme.”

Por qué ver TNA en AMC

“TNA trae fuego, sabor y acción sin parar. Todo lo que quieras ver en wrestling va a pasar aquí. Si no lo ves por TV, mejor estate en la arena.”