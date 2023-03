Tanahashi quiere suplir a Ospreay en Multiverse United

La súper estrella japonesa de New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi, ha propuesto suplir a Will Ospreay en su lucha individual para el evento Impact x NJPW Multiverse United.

► El Ace of Universe quiere luchar en Multiverse United

Hiroshi Tanahashi ha levantado la mano para suplir a Will Ospreay en su lucha individual contra “Speedball” Mike Bailey en el evento “Impact x NJPW Multiverse United” a celebrarse el jueves 30 de marzo.

El 13 de marzo, Will Ospreay se vio obligado a retirarse del torneo New Japan Cup 2023 por una lesión en el hombro que parece ocurrió durante su combate de la segunda ronda del torneo contra Mark Davis. A pesar de ello, Ospreay concluyó la lucha ganando su pase; sin embargo, al día siguiente, en una conferencia de prensa se anunció que el inglés dejaba la competencia sin especificar el tiempo de recuperación.

El día de hoy, 21 de marzo, tras las finales de la New Japan Cup, Hiroshi Tanahashi manifestó su deseo de ser un “bateador emergente” para el evento coproducido por NJPW e Impact! en California

Ninguna de las dos empresas ha realizado un anuncio oficial sobre esta sustitución, pero Ospreay ya viajó a Inglaterra para atender su lesión, que si bien no requirió cirugía, necesita muchos reposo.

Un indicativo de que Ospreay podría quedar fuera de Multiverse United, es que ya fue retirado del evento “Revolution Rumble” de Revolution Pro Wrestling del 26 de marzo.

Recordando el cartel de Multiverse United:

NJPW “MULTIVERSE UNITED: ONLY THE STRONG SURVIVE”, 30.03.2023

Globe Theater, Los Angeles, California, Estados Unidos

– Fred Rosser, Sami Callihan , PCO y Alex Coughlin vs. Tom Lawlor, JR Kratos, Eddie Edwards y Joe Hendry

– Jeff Cobb vs. Moose

– Will Ospreay vs. Mike Bailey

– X Division Title, 6 Way Scramble Match: Trey Miguel (c) vs. Rocky Romero vs. Clark Connors vs. Kevin Knight vs. Rich Swann vs. Frankie Kazarian

– IMPACT! World Tag Team Title, 4 Way Match: Ace Austin y Chris Bey (c) vs. Mark Davis y Kyle Fletcher vs. Shane Haste y Bad Dude Tito vs. Chris Sabin y Alex Shelley

– IMPACT! World Title: Josh Alexander (c) vs. KUSHIDA