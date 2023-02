Tamina imagina el posible retorno de Nia Jax a WWE

La ex Campeona Raw o Campeona de Parejas WWE Nia Jax fue una de las sorpresas del Royal Rumble 2023. Pero no ha continuado trabajando en la WWE y no parece que vaya a hacerlo. Tras el Evento Premium, no aclaró nada sobre su futuro como Superestrella. Pero si volviera y se juntara nuevamente a Tamina, podrían arrasar con la división femenil. O eso al menos piensa la Snuka, según apunta en una reciente entrevista con TMZ Sports.

> Tamina y el retorno de Nia Jax

“Hermano, hombre, no sé si la gente puede manejar eso si mi hermana regresa y ella y yo nos juntamos. No creo que la gente pueda manejar eso porque es otra cosa. Porque, ya sabes, estaríamos yendo a, no, estaríamos revisando todo. Quiero decir, sabes que mi hermana es increíble. Tenemos las risas y las risitas. Fue increíble, fue genial tenerla de vuelta y todos la pasaron bien. Todos los que se suponía que iban a estar en ese Rumble estaban en ese Rumble y fue increíble. Cada chica nueva, cada persona que estaba allí. Ese es el tipo de espíritu y amor que quieres en un vestuario, ¿sabes a lo que me refiero? Eso es lo que ayuda a hacer magia”.

Las samoanas fueron equipo en el pasado en la WWE y llegaron a luchar por el Campeonato Femenil de Parejas pero nunca lo ganaron. Y realmente no parece que pudieran tener un gran éxito si volvieran a intentarlo. Y tampoco nada indica que vayan a hacerlo.

