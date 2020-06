Cuando hablamos de rivales de transición, asistimos a un perfecto ejemplo el mes pasado durante Money in the Bank 2020. De la nada, tras apenas un par de combates en lo que llevamos de año, Tamina Snuka fue situada como oponente de Bayley por el Campeonato Femenil SmackDown. Y aunque la hija del "Superfly" dio guerra a la monarca, quien una vez más tuvo que recurrir a la ayuda de Sasha Banks, el resultado no se salió de las previsiones: una vez más, la veterana Tamina se quedaba a las puertas de la gloria.

► El acento británico de Tamina Snuka

Pero, ¿y si esta derrota supuso un catalizador? El último tuit de Tamina así parece sugerirlo, mediante un vídeo en el que la samoana aparece encerrada en una institución mental, portando una camisa de fuerza. Y su discurso, pronunciado con acento británico, resulta igual de extraño.

«Knock, knock. Boom, Boom. No hay nadie más buena que Tamina, no hay nadie más buena que Tamina. Llevo diez años ofreciéndoles mi vida, ¿y para qué? ¡Nada! Una persona sólo puede aguantar un máximo antes de reventar. «Debo admitirlo, nunca he estado más viva en toda mi vida. No hay nadie más buena que Tamina, no hay nadie más buena que Tamina... ¡silencio, silencio! Ahora tengo que irme, el monstruo me llama...»

Y el vídeo se cierra con risas de Tamina Snuka, cual Joker en el Arkham Asylum. Sin embargo, la apariencia casera del vídeo hacía intuir que no se trataba de una producción oficial de WWE, que en ningún momento retuiteó la publicación. Quizás en consecuencia, Tamina la eliminó minutos después. No obstante, la imagen de portada de su cuenta oficial de Twitter refleja esta todavía presunto cambio de personaje.