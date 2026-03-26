Tama Tonga rompe el silencio tras ser multado por WWE

Hace unos días se conoció que Tama Tonga fue multado debido a que publicó en sus redes sociales imágenes de los ensayos tras bastidores. Andrew Zarian fue el primero en dar la noticia, insinuando que el castigo que recibió el luchador fue sustancial, y luego se reveló que esta fue por un monto que llegaba a las cinco cifras.

► Tama Tonga fue multado por una fuerte suma

Tras recibir la fuerte sanción por parte de WWE, Tama Tonga ha roto su silencio durante una transmisión en TikTok y, en lugar de disculparse o mostrarse frustrado, dejando en claro que ya ha superado el momento y que no deja que le afecte. Incluso reafirmó esa actitud bromeando sobre estar en problemas, sugiriendo que este tipo de situaciones no son nuevas para él.

“Todo bien, todo bien. Valió la pena. Necesitaba mi lugar feliz. Necesitaba el lugar más feliz del mundo para volver a sonreír. Creo que eso es lo más importante: cuando nos enfrentamos a algo, tenemos que aceptarlo y seguir adelante. No puedes dejar que eso te hunda, ¿sabes?”.

“¿Estoy en el punto de mira? He estado en el punto de mira toda mi vida; no hay forma de salir de ahí. Vivo como si siempre estuviera en el punto de mira, porque me da igual…”.

Así, Tama Tonga ha confirmado la multa recibida, a la vez que reafirma el hecho de que la WWE es bastante estricta con el hecho de no revelar la estructura, la duración y los detalles de la producción de las luchas antes de la emisión del programa, para poder mantener en cierta medida el kayfabe. Sin embargo, a juzgar por la reacción del luchador, el castigo no ha cambiado su mentalidad en absoluto, aunque lo está asumiendo de buena manera.