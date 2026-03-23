Tama Tonga recibió fuerte multa por filtrar información

WWE siempre ha considerado estrictamente prohibido debido al riesgo de revelar la estructura, la duración y los detalles de la producción de las luchas antes de la emisión del programa, para poder mantener en cierta medida el kayfabe. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, mantener en secreto ciertos detalles resulta bastante difícil a ratos.

► Tama Tonga multado por decenas de miles de dólares

Precisamente, hace unos días se conoció que Tama Tonga fue multado debido a que publicó en sus redes sociales imágenes de los ensayos tras bastidores, algo Andrew Zarian había informado, insinuando que el castigo que recibió el luchador fue sustancial, y los rumores entre bastidores sugerían que la WWE no se tomó la situación a la ligera.

«En SmackDown se rumorea que la WWE multó a Tama Tonga por publicar un video de los ensayos la semana pasada. Me dijeron que la multa era considerable.»

Recientemente, un nuevo informe surgió revelando la gravedad del castigo recibido por Tama Tonga, que no fue para nada leve. Según un lo indicado por Fightful Select, la multa que recibió el miembro de MFT fue considerable: «Nos informaron que la multa de la WWE a Tama Tonga ascendió a una cifra de cinco dígitos«.

Ahora que se ha confirmado la multa de cinco cifras, queda claro que los informes previos no eran una exageración, y la WWE se toma bastante en serio este asunto, aunque haya dado flexibilidad a otros temas como el compartir aspectos de convivencia de los viajes o eventos en general. Tama Tonga también se pronunció públicamente sobre la situación, a su manera, probablemente consciente de la sanción.