Talentos emergentes: Big E evalúa el futuro de la WWE

WWE está atravesando no solo un importante presente, sino que también cuenta con una gran camada que le asegurará el futuro en los años por venir. Estrellas como Carmelo Hayes, Bron Breakker e Ilja Dragunov encabezan hoy en día NXT y seguramente pronto los veremos en el elenco principal.

► Big E ve a Carmelo Hayes y Bron Breakker como el futuro de la WWE

Puede que Big E no esté activo en este momento debido a que se recupera de su terrible lesión en el cuello, pero aún sigue de cerca el producto en pantalla, evaluando tanto los talentos establecidos como aquellos que serán el futuro de la compañía. Durante el reciente Busted Open Radio, el miembro de The New Day reveló algunos nombres que considera el futuro de la WWE.

«Realmente creo que Carmelo Hayes es el futuro. Hombre, es joven, súper atlético, Bron Breakker también. Bron es otro tipo que creo que es inmensamente talentoso y un tipo humilde con su linaje, cómo ha jugado en un poco en la NFL, y todas las cosas que ha hecho. Hicimos el partido de primavera de Oklahoma porque él está ayudando con el reclutamiento. Ambos estuvimos allí juntos y hablamos con él, y siento que tiene la mentalidad adecuada para querer mejorar y querer aprender de los demás también. Así que cuando estás rodeado de tipos así que son jóvenes y tienen hambre y quieren aprender y no son arrogantes, es realmente genial verlo».

Con dos reinados como Campeón NXT a sus espaldas, Bron Breakker se ha consolidado firmemente como una de las principales estrellas en el territorio de desarrollo de la WWE, aunque ya no le queda mucho por hacer allí. Dicho esto, con Royal Rumble 2024 no muy lejos, algunos expertos creen que la superestrella de segunda generación debería dirigirse hacia el elenco principal pronto. En el caso de Hayes, otro ex Campeón NXT, actualmente está por iniciar una historia con su aliado Trick Williams, a raíz de que este último fuera atacado hace unas semanas por una persona desconocida. No obstante, se espera que «Melo» también llegue a Raw o SmackDown en algún momento del próximo año.