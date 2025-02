Talentos de WWE NXT lucharán en TNA Sacrifice

Como comentamos, que iMPACT! se emitiera ayer en directo y desde la Full Sail University de Orlando (Florida, EEUU), venía a reforzar el «crossover» TNA–WWE. Y la promotora de Anthem aprovechó la coyuntura para empezar a vender su siguiente PPV, Sacrifice.

Presencia anunciada de antemano, Tyson y Tyriek, acompañados de Wes Lee, salieron derrotados ante The Rascalz, quienes tuvieron en su esquina a Ace Austin. Y el resultado propició reto de Lee, que los técnicos aceptaron y Santino Marella hizo oficial. En Sacrifice, habrá lucha de tercias entre los protagonistas.

Cora Jade, sin embargo, no fue anunciada previamente, y decidió atacar a Masha Slamovich tras un combate de trámite protagonizado por la rusa, ante las risas de Tessa Blanchard. Gota que colmó el vaso, luego de encontronazos durante semanas, TNA acabó por confirmar que Slamovich defenderá el título femenil ante Jade en Sacrifice.

Además, ya fuera de dicha alianza, se sugirió revancha de Genesis. Aunque no anunciado todavía, Spitfire volverán a poner sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts frente a Ash y Heather By Elegance.

Con estos encuentros, TNA estrena el cartel de Sacrifice, cita que tendrá lugar el 14 de marzo desde El Paso County Coliseum en El Paso (Texas, EEUU).

