Talentos de NXT, disgustados por el horario de Stand & Deliver

Si decides celebrar dos importantes shows en un mismo día, Stand & Deliver y la primera parte de WrestleMania 41, y pretendes que los seguidores puedan presenciar todo el díptico y este no concluya a una hora demasiado indecente, algún pero puede surgir.

De cara al sábado, con «The Showcase of the Inmortals» programada para las 7 pm ET (y un Kickoff a las 5 pm ET), WWE adelantó Stand & Deliver a la 1 pm ET. Véase, las 10 de la mañana en Las Vegas. Y si tal horario ya resulta un poco tempranero para el aficionado, imaginen para los talentos implicados.

Días atrás, Fightful reveló la existencia de bastante inquietud entre muchos competidores por la hora de llamada que estipularía WWE en cuanto a deber presentarse en el recinto donde tendrá lugar Stand & Deliver, la T-Mobile Arena. Y ahora, dicho medio confirma ese «call time»: las 5 de la madrugada (hora local de Las Vegas). Considerando las presumibles rutinas de cada talento al despertar de los brazos de Morfeo, parece que quien quiera llegar en pie al final del día se asegurará de acostarse pronto el viernes.

► Cartel de Stand & Deliver

Les recuerdo el menú completo que presentará Stand & Deliver 2025, cita que podrán seguir en directo vía SUPERLUCHAS.

The field is set! 🪜 Who will climb the ladder and leave #StandAndDeliver as the new #WWENXT Women’s North American Champion THIS SATURDAY in @Vegas? 📍 @TMobileArena

🎟️ https://t.co/i6K1fKNrQR pic.twitter.com/4jnY7e3Idc — WWE NXT (@WWENXT) April 16, 2025