Talento de WWE enojado con un luchador de Royal Rumble 2025

No todas fueron emociones positivas durante Royal Rumble 2025, el primer evento premium del año en la WWE que tiene a todo el mundo hablando. De hecho, no muchos quedaron contentos con el show, empezando por la victoria de «Main Event» Jey Uso en detrimento de John Cena. Pero ese es un tema que trataremos en otro momento porque en esta ocasión en realidad no sabemos de qué Superestrella específicamente lo estamos haciendo.

► Molestia en el Rumble

Sin embargo, nuestro compañero Dave Meltzer reporta en el Wrestling Observer Radio que una causó molestia entre sus compañeros al intentar brillar más de lo que estaría previsto en el plan del combate de 30 hombres de anoche. El Editor en Jefe sí que señala a Drew McIntyte como uno de los luchadores que se habrían molestado con ese talento. Meltzer revela que sí le dieron un nombre pero está esperando a confirmar que realmente sea él.

«Incluso antes de que saliera [la historia de Drew McIntyre], ya lo había escuchado y alguien me dijo: ‘No te preocupes, es parte del show’. Luego, esa misma persona regresó más tarde y dijo: ‘Dios, acabo de darme cuenta de que lo hizo porque estaba frente a todos’, y mencionó que había un tipo en esa lucha que molestó a mucha gente porque parecía que estaba tratando de destacarse a sí mismo en lugar de hacer que la lucha se viera mejor. Varias personas me han dicho lo de Drew, que no estaba contento. No es una historia planeada. Si terminan haciendo algo con esa persona más adelante, lo cual no hay señales de que suceda, la razón por la que escuché sobre esto fue porque me dijeron que Drew no era el único descontento con la situación.»

¿De quién crees que puede tratarse?